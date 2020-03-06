高雄市位於大樹院區的國家中山科學研究院，晚間7點多傳出爆炸火警意外，高市消防局獲報出動人車趕往搶救，目前火勢已經撲滅，現場傳出4名人員受傷，已經分送義大醫院與高雄榮總搶救中，其中有1人疑似到院前已無生命跡象，起火原因正調查釐清中。

(中時 )