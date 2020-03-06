高雄中山科學研究院爆炸 4人受傷送醫 20:572020/03/06 中時 林雅惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國家中山科學研究院。(翻攝自臉書) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市位於大樹院區的國家中山科學研究院，晚間7點多傳出爆炸火警意外，高市消防局獲報出動人車趕往搶救，目前火勢已經撲滅，現場傳出4名人員受傷，已經分送義大醫院與高雄榮總搶救中，其中有1人疑似到院前已無生命跡象，起火原因正調查釐清中。 (中時 ) #研究院 #科學 #受傷 #爆炸 #中山科學研究院 也許您會感興趣 推薦閱讀 MLB》洋基輪值短缺 想買大都會麥茲 14:472020/03/03 體育 牛津唱衰：陸經濟成長跌破5 04:102020/03/04 金融．稅務 MLB》連打都沒打 林子偉左腿緊繃退場 07:122020/03/04 體育 病毒真夠毒 牛津：全球GDP成長率恐創十年新低 19:412020/03/04 財經 高爾夫打太起勁受傷？ 國聯MVP澄清：我沒有 13:492020/03/05 體育 商研院：台灣系統內化好體質 必能成功對抗疫情 13:222020/03/05 財經 法國東部高鐵列車出軌 駕駛在內21人受傷 22:052020/03/05 國際 商研院：疫情或為長期成長能量 04:102020/03/06 金融．稅務 【工人回不來1】工廠在湖北 日產、HONDA受傷慘重 18:102020/03/06 財經 中科院院大樹院區飛彈製成工廠爆炸 3 重傷1命危 20:152020/03/06 社會 社會熱門新聞 中科院院大樹院區飛彈製成工廠爆炸 3 重傷1命危 - 社會 狠打蔡阿嘎孕妻！2嫌被起底「館長粉絲」、「恐怖前科」 - 社會 引狼入室 妹託兄接女友變調超商四腳獸 - 社會 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 印度籍中研院職員 疑服用不明藥物猝死院內 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。