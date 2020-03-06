美國真的準備好面對日趨嚴峻的新冠肺炎疫情了嗎？美國全國護理師聯合會(NNU)5日在記者會中，朗誦北加州一位護理師的來函，揭露令人震驚的真相。

這位護理師非常憂慮，美國根本沒有做足準備，醫療院所也沒有完整因應方案，能夠遏阻疫情擴散。這位匿名護理師自願加入照顧新冠確診病人的團隊，幾天後她身體開始不適。由於她的症狀與新冠肺炎相符，所屬醫療院所馬上讓她隔離。

她的醫師和地方的公共衛生官員，很快核准並下令她接受新冠病毒檢測，「但國家機構（指疾病管制暨預防中心，CDC）不啟動檢測。」她只能苦苦等待聯邦政府批准檢測，才知道自己到底是不是中了新冠肺炎。

而不讓她檢測的原因，更令人啼笑皆非。「他們說不會讓我接受檢測，因為如果我有穿著建議的防護裝備，我應該不會染上新冠肺炎。」

她在聲明中說，後來CDC有打電話來，稱重症者優先檢測，而每天能夠檢測的件數不多，所以她必須排隊等待。她寫道，「這不是在餐廳領號碼牌，這是公衛危機！我是個有執照的護理師，在我回去照顧病人前，我需要知道自己是否呈陽性反應。」

(中時 )