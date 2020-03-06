研華（2395）公布去年合併財報，年度稅後淨利73.5億元，年增16.9％，EPS 10.51元，首度賺進一股本，另董事會通過擬配發8.8元股利，包括7.8元現金股利及1元股票股利，創歷年最高配息紀錄。

研華6日舉行董事會，通過2019年合併財務報表，合併營收541億元，年增11％，達成內部預估雙位數成長目標，營業毛利211億元，毛利率39％，稅後淨利73.5億元，年增16.9％，每股稅後盈餘10.51元，優於去年的9.02元。

此外，研華董事會也通過盈餘分派案，決議將配發7.8元現金股利及盈餘轉增資配股1元，合計股利達8.8元。

研華指出，去年主要事業群中，物聯雲事業群（原「網路暨通訊事業群」）受惠SDN產業趨勢帶動，年營收成長2成最高，嵌入式物聯網平台事業群與智能物聯網服務事業群年成長分別為7％及1％；工業物聯網事業群則持平。

若從區域劃分，北美、新興市場表現最佳，各比去年同期成長14％與19％，而大中華區成長2％，歐洲區衰退2％。

值得一提的是，日本ATJ去年2月加入研華營運體系，年營收貢獻達4％，約70.2億美元。

研華總經理陳清熙表示，去年營收表現受到區域貿易摩擦影響，落後於公司預期，但受惠於零件成本下滑與營運規模效益，在利潤率上優於公司預期。

展望2020年，新型冠狀病毒所造成的停工、部分零件缺料與需求遞延為近期最大風險，不過，陳清熙強調，雖然短期營收可能因此受阻，但研華在營運現金充分的情況下，對於長期成長仍維持正面看法。

(工商 )