竇智孔（左起）、天心、屈中恆演出《步步驚笑》。（果陀劇團提供）

林東緒（左起）、吳怡霈、亮哲在《三人行不行》有默契。（取自亮棠文創臉書）

郭耀仁（左起）、黃嘉千、林東緒主演故事工廠的《3個諸葛亮》。（取自故事工廠臉書）

《3個諸葛亮》今晚在親子劇場演出，民眾入場前需先簽名、留資料。（取自故事工廠臉書）

故事工廠提醒民眾防疫措施。（取自故事工廠臉書）

新冠肺炎疫情不斷升溫，除了影視受影響，藝文界也成了「受災戶」。劉瑞琪、謝祖武演出全民大劇團的《最後一封情書》本週六、日將在台中國家歌劇院首演，目前票房僅賣出5成5，團長謝念祖6日表示，目前仍如期演出，但少數觀眾昨看到音樂廳新聞後有打電話詢問退票事宜，劇團亦會配合觀眾更換4月台北場或6月臺南場。

謝念祖表示，「民營劇團的演出沒有辦法像公辦演出一樣，說停就停演。雖然票房因疫情受影響，演一場就賠一場，但是考量許多劇場工作人員都已經沒有活幹了，我們會努力配合政府，做好所有防疫措施，讓觀眾可以放心進劇場看演出，現在正在努力畫梅花座位圖，避免觀眾太靠近」。

謝念祖進一步指出，「請（政府）不要給建議，請給實際方案及法源依據，這樣我們執行面會比較順利，像是觀眾若不配合人員清冊等，可以怎麼處理？政府是否因疫情有補償措施，近期因取消或延期的演出很多，對劇團的傷害及損失非常大」。

天心、屈中恆演出的《步步驚笑》3月19日將在台北城市舞台首演，果陀劇團表示目前演出照常，對於國家音樂廳暫時消毒、戲劇院防疫升級，劇團會配合每個場館作防疫措施。果陀表示，許瑋甯、曾國城5月將在戲劇院演出《我的大老婆》，目前票房暫無受太大影響，至於透過兩廳院系統購票欲辦理退票都是酌收百分之10手續費。

亮棠文創3月20至22日將在台北市政府親子劇場推出《三人行不行》，劇團今表示會配合政府各種防疫措施之外，現場量額溫若超過37.5度則婉謝入場，也將提供全額退票事宜。

故事工廠今（6日）晚起一連3天在台北市政府親子劇場演出《3個諸葛亮》，執行長林佳鋒表示，4場場次在農曆年前約賣了6成，1場約860人，年後受疫情影響，票券幾乎賣不動，若以過往經驗早就售完，4、5月還有其他劇碼演出，但民眾若信心度不足，一樣不會走進劇場；因應疫情，劇團今午刻了6個章請觀眾入場前必須先蓋章，同時要簽名及留下手機號、身分證字號快速應變。

文化部本周日將和表演、藝術等相關團體等業者，就紓困和振興方案細節溝通，林佳鋒認為，民眾若拿到振興抵用券也不一定會用，「發放振興抵用券也應該和口罩一樣採實名制，並且要讓買票的資訊流串在一起，危機往往可以展現政府施政能力的時候，疫情沒好，這些都是假的，政府應讓民眾恢復信心，抵用券拿出來使用才有意義」。

(中時 )