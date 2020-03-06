一名NSO團員在上月26日PO文指出布萊特狄恩在排練過程中狂咳，希望團員跟觀眾不會變成隔離名單，如今卻「預言成真」 (圖／翻攝自PTT)

布萊特狄恩在排演期間，全程未戴口罩 (影音取自YouTube/Ruen-Lin Chu)

昨傳出一名確診新冠肺炎的澳洲男子從台北搭乘長榮飛至澳洲，隨後指揮中心證實確診者為澳洲音樂家布萊特狄恩(Brett Dean)，引發軒然大波。PTT就有鄉民挖出一名國家交響樂團(NSO)成員在2月26日的貼文寫著「中提琴對著指揮狂咳，希望這場音樂會不會變成下一波隔離名單」，如今成為「神預言」。

PTT網友貼出了該名成員2月26日的臉書PO文，文中寫著「中提琴獨奏家/作曲家在台上對著指揮猛咳！希望這場音樂會的音樂家跟聽眾不會變成下一波自主隔離名單」，未料布萊特狄恩於澳洲下機後，真的確診新冠肺炎，該名團員也成為隔離名單之一，他事後在臉書分享自己貼文，無奈自嘲「我要改行當算命的」。

現年58歲的布萊特狄恩為知名中提琴家，同時也是作曲家，由於他在台灣逗留時間長達10天，期間舉辦過記者會與兩場音樂會，還有三名記者貼身專訪，排練期間也全程未戴口罩，更曾下台與觀眾互動，加上近日搭機返澳，接觸人數達到數百人，造成恐慌，文化部長鄭麗君也緊急關閉國家音樂廳消毒，NSO也取消接下來一連串的行程，自主隔離。

(中時電子報)