慶祝潮州車站百周年慶，潮州鎮公所舉辦「2020風潮映像－潮州攝影聯展」，邀請24名攝影師，以百逾幅照片記錄潮州人文及城市之美。（潘建志攝）

慶祝潮州車站百周年慶，潮州鎮公所舉辦「2020風潮映像－潮州攝影聯展」，邀請24名攝影師，以百逾幅照片記錄潮州人文及城市之美。（潘建志攝）

慶祝潮州車站百周年慶，屏東潮州鎮公所舉辦系列活動，於潮州日式歷史建築文化園區推出「2020風潮映像－潮州攝影聯展」，邀請24名攝影師，以百逾幅照片記錄了潮州人文及城市之美，也見證了近年來潮州的發展，用鏡頭訴說潮州的故事。

潮州鎮公所主祕王建元說，潮州東面大武山脈，境內有民治溪、綠溪、東港溪等溪流貫穿，自然景觀秀麗，2014年開園的「林後四林平地森林園區」與2015年啟用的台鐵潮州新站，讓潮州兼具鄉村田野生態與都會交通便捷風情，非常適合攝影。

人文方面，潮州有全國唯一的傘兵訓練空降場，可見到「白傘藍天綠地」的特殊景緻；潮州同時也是「歌仔戲、布袋戲、紙影戲」三大戲曲的原鄉，文化底韻濃厚；還有冷熱冰、炒粄條、牛肉料理、起司蛋糕等在地美食，可用鏡頭來記錄豐富的文化、美食。

這次「風潮映象攝影展」邀請潮州與鄰近鄉鎮24名攝影愛好者，透過不同的鏡頭與角度，展現潮州的自然風光、濃厚本土文化、地方節慶活動、傳統戲曲、百工百業與庶民日常，歡迎大家一起來欣賞潮州之美。

另外這次攝影展在潮州日式歷史建築文化園區舉辦，日式建築保留了新鬼瓦、雨淋板、鳥目、壓帶、竹編牆等特色，可讓民眾感受思古悠情，目前已成為潮州熱門景點之一。

(中時 )