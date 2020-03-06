（萊爾富宣布推出寵愛女人系列優惠活動，集結門市、線上APP、專刊預購三管齊下，預估帶動今年母親節檔期相關商品銷售年增1～2成。圖／萊爾富提供）

38國際婦女節將至，加上展開母親節預購檔期活動，萊爾富6日宣布，萊爾富推出寵愛女人系列優惠活動搶商機，集結門市、線上APP、專刊預購三管齊下，除了在全台1,450家萊爾富推出「蛋糕的美好日常」門市活動，還有雲端超商APP優惠，以及「甜蜜午茶時光」母親節預購等，預估帶動今年母親節檔期相關商品銷售較去年成長1～2成。

其中，萊爾富表示，寵愛女人「蛋糕的美好日常」活動提供蛋糕加鮮乳組合優惠，滿足顧客早餐、下午茶需求，即日起至5月31日，民眾可於全台萊爾富購買「一之軒時光圓舞曲」、「微笑的樹手作年輪蛋糕」、「復興空廚香草蜂蜜蛋糕」任選1款，加光泉鮮乳936ml（全脂/低脂/果汁/巧克力/麥芽）任選1款，可享組合優惠價255元。

線上通路方面，萊爾富表示，即日起至3月10日，萊爾富Hi-Life VIP 會員APP推出知名卡通肖像造型商品，包括米奇、米妮、史迪奇和維尼四款限量迪士尼復古藍牙音響，會員只要憑200 Hi點加價885元起，就有機會兌換一款，每日限量100名，換完為止；同時，3月10日前在跨店兌換區購買商品，並於指定期限內兌完整組，再加碼送3,388 Hi點。

預購專刊部分，萊爾富指出，選在38國際婦女節前夕，網羅各家團購名店，推出「甜蜜午茶時光」母親節預購專刊搶市，即日起至5月3日，祭出私藏名店、精選蛋糕、愛上巧克力、愛上乳酪、團購甜點、卡通肖像、熱銷零食、即時美味、好牛肉在萊爾富、生鮮美味、日常家電、酩酒大賞、媽咪寶貝、送愛蛋糕、營養保健、鮮甜果物、愛心捐贈等商品主題，售價從最低32元至4,990元都有，會員弱使用HiPay支付消費，還可享2倍點數回饋，指定商品最高可加贈5,000 Hi點。

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