大陸國家主席習近平6日表示，到2020年現行標準下的農村貧困人口全部脫貧必須如期實現，這是一場硬仗；政府財政要繼續增加專項扶貧資金規模，各級財政也要保證脫貧攻堅的資金需求，加強扶貧資金監管，提高資金使用效率和效益，對已經實現穩定脫貧的地方，各地可以統籌安排專項扶貧資金。

習近平在北京出席決戰決勝脫貧攻堅座談會時表示，脫貧攻堅目標任務接近完成，貧困人口從2012年底的9,899萬人，減到2019年底的551萬人，貧困發生率由10.2％降至0.6％，區域性整體貧困基本得到解決。

習近平指出，脫貧攻堅戰不是輕輕鬆鬆一衝鋒就能打贏的，必須高度重視面臨的困難挑戰，剩餘脫貧攻堅任務艱巨，新冠肺炎疫情帶來新的挑戰，鞏固脫貧成果難度很大；2020年是脫貧攻堅戰最後一年，又遭遇疫情影響，各項工作任務更重，要求更高。

習近平強調，要分區分級精準防控策略，努力克服疫情影響，疫情嚴重的地區，在重點搞好疫情防控的同時，可以創新工作方式，統籌推進疫情防控和脫貧攻堅。

(工商 )