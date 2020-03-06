台塑四寶表示，大陸下游客戶陸續開工，部分2月訂單遞延，3月營收可望比2月明顯增長，惟首季營收衰退看法不變。第2季隨著大陸運輸（現僅湖北省及溫州市管制）及加工廠復工改善，若疫情能獲控制，預期石化產品需求可望增加，且大陸石化業已表態嚴控新產開出計畫，營收有望蓄勢推進。

不過，南亞董事長吳嘉昭提醒，疫情向大陸以外地區擴大，全球疫情控制及企業復工後的防疫能力，都影響經濟是否能快速回溫，尤其中、日、韓約占全球GDP的4分之1，且產業供應鏈整合程度高，3個國家疫情發展，對全球經濟情勢影響將是重要觀察指標。

對於油價走勢，台塑化認為，美國降息、OPEC+協議每日減產100萬桶，布蘭特原油重回50美元之上。市場評估，OPEC+減產約至6月，且利比亞原油供給可能中斷到5月，委內瑞拉產量持續減少，短線對油價增添支撐。在上半年需求趨緩，下半年加溫回復前提下，高盛推估今年布蘭特原油均價從原先59美元下修為52美元。

台塑3月開工率從79％提高至83％。目前大陸加工客戶已有7～9成復工，但因華中及內陸地區工人返崗人數不足，開工率僅約5～7成，整體需求尚未恢復。若第2季疫情可獲控制，企業復工順利，加上各國政府積極刺激經濟措施，被抑制的消費可望在疫情過後反彈。

台塑董事長林健男指出，去年中國銷售占比4成，因應肺炎疫情，除鞏固既有客戶，配合中國加工外銷客戶外移，擴展南亞、東南亞、中東、歐洲、非洲及紐澳等市場，並強化差別化產品開發與拓銷。

吳嘉昭認為，在大陸當局經濟維穩政策指導下，3月產業上下游復工有望加速，有利營收表現。第2季大陸產業上下游產銷可望恢復正常，加上電子材料受惠5G基礎建設推動，中高階材料需求暢旺，遞延需求可望回補，營收將較首季成長。

台化副董洪福源說，3月5日大陸用戶回工率已逾65％，開動率在6成，業績應可向上推進。為管制庫存增加，3月兩岸石化產品開動率約83.6％、塑膠產品為78.9％。

第2季因首季基期低，預估營收將好轉。這次疫情影響訂單出貨，有單無工、關鍵零組件配合不到位等，將藉此進行生產模式、庫存備料重新檢點，調整產銷策略。

台塑化總經理曹明表示，疫情影響西方國家與印度對柴油需求，加上中國可能大量出口柴油，導致新加坡柴油價差偏弱，動能疲軟也反映在汽油。待亞洲煉油廠陸續進入歲修，加上夏季出遊旺季提升汽油需求，價差有望改善、提振。

(工商 )