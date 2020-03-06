新冠肺炎這次燒到了丹麥足壇，前國腳卡倫伯格（Thomas Kahlenberg）被驗出陽性反應，去看球拖累了前東家一堆人，上周五還到阿姆斯特丹參加生日派對，剛好與前國家隊戰友、目前荷甲龍頭阿賈克斯助理教練鮑森（Christian Poulsen）相見歡，結果鮑森現在也被隔離了！

中場出身的鮑森曾代表丹麥出賽92場，以防守著稱，效力過哥本哈根FC、德甲沙爾克04、西甲塞維亞、義甲尤文圖斯與英超利物浦。但他生涯最有名的事蹟，是在2004年歐洲國家盃對義大利時，被「羅馬王子」托提（Francesco Totti）吐口水，後來托提遭到禁賽處分。

鮑森上周五出席一個生日派對，見到他在2010年南非是足賽的隊友卡倫伯格。豈知5天後卡倫伯格被確診新冠，阿賈克斯不敢大意，先將鮑森與同行的體能教練、物理治療師隔離處置，將缺席周六晚間作客賀倫芬的荷甲聯賽。

阿賈克斯的俱樂部發言人則表示，3人目前都在家中，也沒有出現任何症狀，「若到周四情況仍未改變，他們將回到俱樂部的工作崗位上。」

前丹麥國腳鮑森（右）遭到居家隔離，圖為他效力阿賈克斯時在歐冠遭遇義甲AC米蘭。（美聯社資料照）

36歲的卡倫伯格應該是人緣太好，這下子反倒成為趴趴走的病毒傳播者。先害到鮑森後，卡倫伯格上周日回丹麥看前東家布隆德比的比賽，賽後還跟球員、隊職員握手寒暄，造成1名球員、1位助理教練在內，共13人也要隔離觀察的情況。

布隆德比的公關主任舒爾茲（Christian Schultz）透露，該隊21歲的後衛卡邦戈（Joel Kabongo）賽後跟卡倫伯格握手，要被隔離的還有助理教練雷托夫（Martin Retov）、執行主席帕爾馬（Ole Palma）等隊職員，甚至連對手寧比隊也有3名球員賽後跟卡倫伯格碰頭，也要接受14天隔離處置。

舒爾茲表示，卡倫伯格目前的精神很好，只是對自己造成的騷動感到非常抱歉。

(中時 )