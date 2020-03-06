嘉義地院開設臨時法庭，法官訊問與通緝犯距離數公尺。（嘉義地院提供／廖素慧嘉義市傳真）

嘉義地院提供防疫用品給法官、書記官、法警、通緝犯穿戴。（嘉義地院提供／廖素慧嘉義市傳真）

新冠肺炎連毒品通緝犯都嚇得返台投案，航警局3月2日逮捕於19年前涉嫌《違反麻醉藥品管制條例》逃亡至大陸、通緝將於6月期滿的黃姓男子，嘉義地方法院6日表示，該通緝犯經該院強制處分庭訊問後已羈押。

嘉義地院表示，該名人犯在通緝即將期滿的3個月前，主動自大陸返台投案，地院為了防疫，訊問、押解過程嚴陣以待，於2樓陽臺戶外空間設置臨時法庭，對這名通緝犯測量體溫確認沒有發燒，並提供手術防護衣、口罩、護目鏡給他穿戴。

負責審理的法官、書記官、法警都全程穿一樣的防疫衣物，押解人犯至看守所前，還再次測量體溫確認嫌犯沒有發燒，全程穿手術防護衣、口罩、護目鏡。

嘉義地院表示，這名通緝犯返台入境時，經航警局測量體溫沒有發燒症狀，依現行防疫規定原應要居家檢疫14天，但他是通緝犯，因此航警局逮捕後，送嘉義地院訊問。

這名通緝犯於19年前因涉嫌運販毒品，為涉犯《違反麻醉藥品管制條例》5年以上重罪，他逃亡至大陸廈門，今年6月即將通緝期滿，地院認為他雖然在疫情嚴峻之際返台投案，但仍有逃亡之虞，依法決定羈押。

(中時 )