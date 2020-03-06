美國約翰·霍普金斯大學發布的最新實時統計數據顯示，截至美國東部時間6日8時（台灣時間6日21時），全球新冠肺炎確診病例超過10萬例，達到100113例。

先前，新華社6日早上報導說，世衛組織（WHO）最新報告顯示，截至歐洲中部時間5日上午10時（台灣時間5日17時），大陸境外共計確診14768例新冠肺炎病例，死亡267例。WHO

數據顯示，全球新冠肺炎病例數比前一日增加2241例，達到95333例。

新華社報導說，截至5日24時，據大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例23784例（其中重症病例5737例），累計治癒出院病例53726例，累計死亡病例3042例，累計報告確診病例80552例，現有疑似病例482例。累計追蹤到密切接觸者670854人，尚在醫學觀察的密切接觸者29896人。

(中時 )