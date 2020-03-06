受到新冠肺炎疫情衝擊，造成多數民眾不敢出門旅遊，衝擊國內的觀光旅遊產業。位於埔里鎮的「楓樺台一渡假村（台一生態休閒農場）」強調，溫室果園一年四季都可以採摘百香果；每年12月至3月「草莓季」時，立體草莓園區的香氣誘人，鼓勵悶壞的民眾走出家門、到戶外休閒農場踏青，來一趟綠地野餐採果輕旅行！

台灣最大的蔬菜育苗業者-台一企業，每年單是十字花科，年銷量就高達上億株！台一企業在楓樺台一渡假村內斥資打造「溫室綠地採果體驗區」，包括立體草莓園、百香果園等，以天然、無毒的栽培方式，讓遊客在不同的季節出遊，都可以放心的現採、現摘、現吃水果，體驗採果農家樂。

抗疫大作戰，台一企業董事長張國禎表示，民眾不妨安排出遊埔里，體驗採果，摘除棚上的枯葉，呼吸空氣、接觸陽光，讓身體流流汗，利用綠林活動讓身心靈回復健康，在無形中也能夠提升身體的免疫力。

楓樺台一渡假村觀光事業群執行長余桂樺表示，埔里素有「百香果的故鄉」之稱，楓樺台一渡假村栽種的百香果有「滿天星」、「台農一號」、「香蜜」、「黃金」等，而且不斷地引進新品種，精心擘劃百香果和草莓園區，目前也是埔里唯一四季都能採百香果的農場！

余桂樺強調，在採百香果時，遊客手上會有一個專屬的茄芷袋，這一款手提袋又被園區員工暱稱為「台一LV包」，採果裝到滿，讓民眾大呼過癮。

余桂樺還表示，楓樺台一以高品質的花卉營造花柱、花牆、花屋的住宿、用餐環境。為了讓遊客吃得安心與健康，園區內還特別闢區栽培有機花卉，所見的香草跟花卉皆能食用。

余桂樺表示，楓樺台一主廚潘志宏以創意料理手法，搭配埔里地方食蔬如筍、菇、美人腿與刺蔥等食材，推出花香美味的「花宴」。由於新冠肺炎疫情發燒，更推出外帶盒裝的「花卉香草壽司」，方便民眾外帶嘗鮮。

即日起至4/30推出「採果抗疫一日遊」，內容包括採果、DIY、以花卉和香草特製的壽司餐盒，成人價每位500元，未滿7歲兒童每位250元（不含採果），加購採果優惠價每份200元；此外，「採果抗疫輕旅行」兩人同行平日一泊一食（晚餐或早餐）任選一，卉館每位1,650元，驛棧每位850元。

(工商 )