美國下一陣總統，幾乎篤定是個年過70的老男人，無論川普總統、民主黨的拜登或桑德斯，都是7旬長者。在民主黨初選超級星期二後，曾被北韓領導人金正恩羞辱「老番癲」的川普，攻擊拜登的認知敏銳度有問題，講話才會老是顛三倒四。

拜登日前口誤，把超級「星期二」說成「星期四」。(美聯社)

川普周四晚間在賓州的史克蘭頓（Scranton），參加福斯新聞網舉辦的活動，很巧的是，這裡正是拜登的老家。經常被批評腦袋不靈光，精神有問題的川普，當然要把握機會好好修理可能的對手。

他說，「星期二有瘋狂的事發生，拜登卻以為是禮拜四，他還說有1.5億人死於槍枝，說自己在競選美國參議員，其中必然有事。」

川普亂講話、對事實查核不重視早遭人詬病，但他對拜登發動的這波攻勢，倒是沒有添油加醋，這些的確都是拜登說過的話。無論民主黨由誰出馬挑戰川普，7旬老白男攻擊對手認知能力急速下降的戲碼，在今年大選鐵定成為家常便飯。

(中時 )