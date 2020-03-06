在PTT上，許多網友也反應出跳電情形，發生跳電原因尚待查明。（摘自PTT）

新北市驚傳大規模跳電事件！板橋、土城和中和今（6日）晚間20:40左右開始，發生大規模停、跳電事故，目前仍有多名用戶斷電，台電正搶修中。

在PTT上，許多網友也反應出跳電情形，有人指出，大規模停電大概就是饋線故障了，不過發生跳電的真正原因尚待查明。

在PTT上，許多網友也反應出跳電情形，發生跳電原因尚待查明。（摘自PTT）

(中時電子報)