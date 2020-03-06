新北市驚傳大規模跳電事件！板橋、土城、中和受影響 21:522020/03/06 中時電子報 許立穎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 板橋中和土城傳出有大規模跳電情形。（PTT網友提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在PTT上，許多網友也反應出跳電情形，發生跳電原因尚待查明。（摘自PTT） 新北市驚傳大規模跳電事件！板橋、土城和中和今（6日）晚間20:40左右開始，發生大規模停、跳電事故，目前仍有多名用戶斷電，台電正搶修中。 在PTT上，許多網友也反應出跳電情形，有人指出，大規模停電大概就是饋線故障了，不過發生跳電的真正原因尚待查明。 在PTT上，許多網友也反應出跳電情形，發生跳電原因尚待查明。（摘自PTT） (中時電子報) #大規模 #跳電 #新北市 #驚傳 #板橋 也許您會感興趣 推薦閱讀 非法日租套房成防疫死角 新北市全面查緝罰80萬 11:212020/03/02 社會 淡水違建釣蝦場頻傳鬥毆 新北市府強制拆除 12:122020/03/02 社會 防疫再升級 新北市府大樓架紅外線、熱像儀管制 10:572020/03/03 政治 新北市備戰社區傳染 「三招」超前部署 11:512020/03/03 政治 新莊地藏庵回饋社會 捐贈新北市消防災情勘查車及住警器 16:592020/03/03 社會 上海大規模工業企業復工率近95％ 20:032020/03/03 兩岸 伊朗驚傳23名國會議員染新冠肺炎 20:272020/03/03 國際 新北3據點 免費幫小黃消毒 04:102020/03/04 地方新聞 新北1500億招商 目標不變 04:102020/03/06 地方新聞 新店央北社宅招募29戶 3月底申請截止9月入住 12:142020/03/06 生活 生活熱門新聞 傳劉真病逝 北榮首發聲明怒斥「無稽之談」 - 生活 好市多衛生紙被搶光！美賣場一張公告超狂 網笑店員崩潰了 - 生活 駁斥劉真病逝 北榮副院長：仍在搶救中 - 生活 劉真恐考慮拔管？醫：代表有好轉 - 生活 台大物理最年輕教授龐寧寧過世 顏擇雅震驚追憶 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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