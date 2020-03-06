中央氣象局表示，明(7)日冷空氣減少但水氣稍微增加，下周日(8)還有另一波微弱的東北風增強，下周二(10)還有另一波鋒面雲系南下，這波水氣會稍多，下周天氣變化大，提醒民眾要常備雨具。

氣象局預報員李孟軒表示，明天降雨集中東半部及臺北山區，中南部山區也有零星雨機率，平地影響較小，氣溫部分，全台低溫約16-20度，白天北部高溫約25度，中南部28-30度，東半部約26度，天氣宜人，適合安排外出活動。

李孟軒指出，穩定天氣大約會持續到周一，大多地區為多雲到晴，下波鋒面會在下周二(10)南下，同時東北季風也會逐漸增強，這道鋒面結構完整，屆時天氣將有明顯轉變，全臺各地有局部短暫陣雨或雷雨，中部以北及宜蘭、花蓮雨勢較明顯，有局部大雨發生的機率，中部以北及東北部氣溫也將明顯下降。

李孟軒進一步指出，下周四(12)東北季風減弱，氣溫回升，北部及東半部地區有局部短暫雨機率，其他地區大多為多雲的天氣。

(中時 )