海裕芬今（6日）出席劉以豪代言活動主持人，會後表示除了正在拍三立《跟鯊魚接吻》，另一部新戲因疫情已延後，活動主持也被取消近10場，她說比起這波影響，2019更是衰運連連。她去年底因脊椎突然痛到住院1個月，連續好幾個禮拜都被取消活動主持，許多戲談好了，最後開拍前卻被換角。

她有次和合作夥伴聊到「要拍愛情鬼故事劇本」，瞬間突然覺得背後被抱住，手麻到縮成一團，離開大樓才痛感全消，之後開始衰運不斷，後來身邊有不少高人不約而同指點她「有能力幫助人就去做」，才發現自己「有任務」，因今年開始著重副業、寫書，還計畫拍10集愛情鬼故事影集。

海裕芬在台視、三立週日偶像劇《跟鯊魚接吻》飾演鍾瑶的頂頭上司，個性善於利用部屬間的鬥爭來獲取公司利益的女強人，她造型服裝搭配誇張、多變，特別是頭頂愛別各種誇張飾品，再加上豐富表情與肢體動作，被鄉民封為「百變女王」。

這些細節上的用心，海裕芬對演出方式也下了很多功夫，因為這個角色個性與本尊可是完全相反，她笑說自己私下完全就是個很怕別人生氣的「大俗辣」，因此在開拍前思考許多種詮釋方式，播出後令大家為之一亮，也讓她鬆一口氣，覺得自己的用心有被觀眾看到，努力沒有白費。

海裕芬在詮釋老闆角色時，曾參考大家心目中認定的女強人標竿的前輩們，例如陳文茜說話語氣的沉著從容、張小燕關心後輩的溫暖貼心，還有陶晶瑩機智聰明的反應等。海裕芬詮釋時，眼神不只有威嚇跟耍狠，也會適當流露出些許無奈。問到幫自己飾演的角色打幾分，一貫幽默的她，幫自己打87分，剩下的13分是因為這角色有時候是很「十三點」的花痴女。

私下的她保有一顆少女心，喜歡蒐集任何蝴蝶結的東西，從學生時期到現在的收藏，至少有200件以上，此外她還是個念舊狂，從小的信件、小紙條等，都還保存著。生活中，海裕芬也是主管，但她管理員工的方式跟劇中角色不同，笑說自己私下個性是以和為貴的「大俗辣」，但面對員工會以身作則。

(中時 )