美股在2019年創下亮眼佳績，標普500指數漲幅年增28.9%，然而，全球金融市場走入2020年，先是面臨伊朗飛彈危機，加上新冠肺炎疫情爆發，導致全球經濟衰退到來疑慮飆升，美國聯準會(Fed)更是創下11年來首例，緊急宣布降息2碼。對次，曾準確預測去年美股漲勢的德意志銀行股票策略師Binky Chadha指出，美股可能在今年走入熊市。

據外國財經媒體報導，包括Binky Chadha在內策略師團隊撰寫的報告指出，他們分析美股從歷史高點下滑15~20%，將在第二季某個時間觸底，這將延長當前指標的跌勢，美股從2月中旬的高點至今已下跌超過10%。

根據定義來說，美股只要下挫20%，就是步入熊市階段。報告指出，僅2周時間就宣布跌勢告終實在過早，股市仍未消化完經濟活動放緩而導致總體經濟活動以及企業獲利下滑的風險。

Binky Chadha當時預測2019年標普500指數將上漲至3,250點，最終全年落在3,231點，可說是與目標相當接近。報告提到，若疫情大爆發引發經濟衰退，預測模型應該會從峰值崩跌30%，不過，就算對經濟成長造成衝擊，美股年底仍會恢復上漲至3,250點。

(中時電子報)