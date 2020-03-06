美國參議院周四（5日）以壓倒性票數通過83億美元的抗疫緊急支出法案，用來因應目前在全美快速蔓延，並恐對經濟造成重大威脅的新冠肺炎疫情。

該法案周三在眾議院院表決過關後，翌日參議院也以96對1張順利通過。該案目前正移交白宮，預料未來幾天美國總統川普將簽署生效。

川普政府先前提議撥款25億美元，作為對抗疫情支出，不過共和與民主兩黨議員均批評該金額根本不足抗疫，因此在兩黨罕見合作下，僅花9天時間就讓新法案在國會迅速過關，而且規模是當初川普提議的逾3倍。

周四通過的抗疫緊急支出法案，超過30億美元用在疫苗與治療藥物研發，以及擴大檢測。逾20億美元則協助聯邦、州與地方政府進行抗疫；近10億美元用於提供醫療用品設備；3.5億美元為華盛頓州等疫情熱點提供額外資金；5億美元用來購買藥物、口罩；10億美元則撥款給社區健康中心。還有5億美元提供給聯邦醫療保險（Medicare）作為遠端諮詢，讓病人不用到醫院就可獲得診療。

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