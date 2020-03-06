祈錦鈅（小鈅）6日舉辦《I DO》發片記者會，因應新冠肺炎疫情，她為現場媒體製作布口罩分送，並透露近期努力趕工做給親友們，「現在口罩很缺，戴上醫療口罩再戴布口罩感覺比較環保」！她原訂2月底到北海道旅遊，擔心回台要隔離14天影響工作，只好忍痛取消，退機票手續費被扣3000元。

受到疫情影響，祈錦鈅已有5場活動被取消，而她為了增加個人免疫力，近來不只均衡飲食也花許多時間排練新歌舞步；她在新歌中嘗試白紗小禮服造型，聊起婚姻憧憬，小鈅坦言之前希望能在22歲結婚，但如今已24歲，對感情抱持順其自然的態度，「我相信一見鍾情，閃婚很幸福」。

感情空窗2年的小鈅透露，半年前有個曖昧對象，但她當時要到大陸比賽，導致兩人感情沒進展，目前先做好朋友。她欣賞外表乾乾淨淨的男生，年紀比她大10歲以內都能接受，也不排斥倒追男生，「但是我不會先有後婚」。

祈錦鈅製作布口罩分送給大家。（盧禕祺攝）

(中時 )