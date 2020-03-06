方泂鑌（阿鑌）所屬的唱片公司海蝶音樂去年驚傳收攤、遺散大部份員工，海蝶事後澄清僅是內部人事調整，絕非收掉公司，然而方泂鑌去年發完與海蝶合作的最後一張專輯《B’IN LUV》後約滿不續，海蝶動盪傳聞近日再起；對此，海蝶音樂6日表示公司運作沒問題，除了積極爭取阿鑌續約，透露下個月將推出羅時豐的新專輯。

阿鑌農曆過年前搬回家鄉檳城，長達12年定居台灣的日子喊卡，由於他之前埋首製作《B’IN LUV》，長達一年身體及精神狀況不佳，因此決定宣傳期結束後回大馬休長假、喘口氣；海蝶表示：「阿鑌的作品市場反應都很不錯，但他上一張專輯做得太辛苦，公司仍積極與他談後續的合作，我們當然希望趕快續約比較安心。」希望之後有機會為他規劃演唱會。

海蝶接下來集中火力宣傳羅時豐四月推出的全新國語專輯，近日推出《羅時豐 DL.不務正YA》網路影片為他發片暖身，影片內容全都是羅時豐發想、自掏腰包製作；對於羅時豐去年不斷傳出即將發片，卻一直只聞樓梯響，海蝶表示並非公司人事整頓延誤，主要是羅時豐對作品要求很高，「配唱花了很多時間，唱了又唱，團隊跟羅太太都一直跟他說不要再唱了，再唱頭髮都白了」，上月底終於完成新專輯。

羅時豐下個月推出全新國語專輯。（海蝶提供／資料照）

(中時 )