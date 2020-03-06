28歲港星胡淽喬外貌甜美，2009年在烹飪遊戲節目《美女廚房》擔任「美女廚神」走紅，胡淽喬和男友過年期間回武漢過年，沒想到新冠疫情爆發後，武漢宣布封城，胡淽喬為了陪伴男友自願留在當地，一個多月來也不斷透過社群網站讓外界知道當地情況。近日香港政府派專機接回滯留武漢港人，胡淽喬也被問到是否會搭專機返回香港，但她卻斷然拒絕，並曝光背後原因。

港星胡淽喬擔任「美女廚神」走紅，也不吝秀姣好身材！（圖／胡淽喬IG）

胡淽喬就透露，近來被許多人詢問她是否會搭專機回港，她表明不會，並坦言雖然自己很想回香港，但目前武漢還沒有解除封城，就算回到香港，她也要被隔離14天，胡淽喬認為還是在當地「自我隔離好了」。

胡淽喬同時指出，除了隔離問題之外，她不搭專機還有另一個原因，因為她認為自己不是慢性病患者，也不是要趕著考試的學生，基於沒有迫切返港的需求，所以她決定把座位讓給更需要的人。

胡淽喬透過社群媒體分享疫情現況，無端被網友攻擊，嘆一場疫情，看盡了人生百態。（圖／胡淽喬IG）

胡淽喬自願留在武漢，目前待在郊外農村的她，連日來透過社群媒體分享疫情現況，卻無端被網友攻擊，加上日前收到日本朋友寄來裝著口罩等各種防疫產品的包裹，讓她很無奈，「日本人會說武漢加油、香港人卻惡言相向、落井下石，不知道那些幸災樂禍的人，是生長在一個欠缺愛的家庭，沒有同理心的人如何教育下一代」？胡淽喬最後感嘆，一場疫情，看盡了人生百態。

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(中時電子報)