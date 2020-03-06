日本國內的新冠肺炎疫情還沒有平息的跡象。日本傳染病研究專家、東北醫藥大學特任教授賀來滿夫接受《每日新聞》專訪時預測，日本的疫情恐怕4至5月才是顛峰期。

他以SARS為例指出，2002年11月確認了SARS病毒，2003年3月至4月疫情達到顛峰，同年7月告終。因此推測這次的新冠肺炎從2019年12月開始流行，2020年4至5月是顛峰，可能持續到8月，持續到夏季以後的可能性低，但實際上會如何還不清楚。到3月底應該可以知道現在採取的對策有沒有效果，至於會流行到何時，應該可以慢慢地看出來。

賀來還指出，新型冠狀病毒的潛伏期間為1至12天半，80%的感染者症狀輕微，死亡率為3‧8％，年長者及宿疾患者感染後容易重症化。這些數據都是根據大陸的病例，今後日本有必要再精確地調查日本自身的數據。

針對日本政府在疫情發生初期的邊境檢疫對策，賀來指出，去年12月起武漢的感染可能已經擴大，說不定感染者當時已通過日本海關的檢疫進到日本。邊境檢疫只能測量體溫，很難有效地篩檢出感染者。

(中時電子報)