TVBS《女力報到》新一季《愛神出任務》6日晚播出，這次梁舒涵仙姑神力再發威，在新的一季不但聽得到別人心中的話，還可以看見人與人之間是否有姻緣，下定決心當起愛神幫十七連單身同袍李宣榕、鯰魚哥、尹彥凱尋找他們真愛。

梁舒涵、曾子余、鯰魚哥、梁瀚名、楊雅筑在台東邊玩邊拍，還吃了好吃的黑米，梁瀚名說：「台東真的是度假聖地，真希望能多待幾天。」梁舒涵笑說：「情侶、夫妻來台東度假，應該是容易受孕的地方，但我老公曾子余只有3分鐘，很難！」讓現場爆笑連連。

這次除了原班人馬全數上陣，還會加入新角色王建復(飾 韓森)，在劇中飾演李宣榕的學長，是一位專門打離婚官司律師，李宣榕第一次與王建復對戲，她大讚：「王建復是一位很有經驗沒有距離的前輩，很容易被他的幽默逗到笑不停，也是一位個溫暖的『歐爸』。」

劇中困在情傷中的鯰魚哥，與劇中小夫妻梁舒涵與曾子余到台東一起蜜月旅遊散心，一路上當起攝影幫他們拍網美照。鯰魚哥打趣說：「我應該是最亮的電燈泡，連他們演床戲，我也要在旁邊，一路上一直閃閃惹人厭。」曾子余笑回：「可以讓你看現場live的床戲，要好好的把握。」鯰魚哥秒回：「你只能3分鐘，哪夠啊！」

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