新冠肺炎疫情持續延燒，大陸江蘇溧陽有名男員工，因想放有薪假而動起了歪腦筋，竟然謊稱自己與新冠肺炎患者有密切接觸，這也讓前一天才剛復工的企業，緊急被防疫指揮部喊停，使得47名員工被迫進行居家隔離，男子經調查之後坦承是自己撒謊，馬上被警方採取刑事強制措施。

根據《南方都市報》報導，朱姓男子位在溧陽一間企業工作，他於2月13日突然表示，曾在逛超市期間接觸了一名新冠肺炎患者，這讓12日才剛復工的公司，又被迫暫停營業。朱男表示，「我就想被隔離，為了想休息所以想被隔離」，他的一番話造成企業因此停擺3天，其中47名員工則進行居家隔離。

男子因為不想上班，謊稱自己接觸了新冠肺炎患者。（圖／翻攝自荔直播）

警方目前已對朱男採取刑事強制措施，該案正進一步審理當中。消息曝光後，也立刻引來網友一陣撻伐，「太自私了」、「可以開除了，你喜歡休息讓你休個夠」、「從此以後都不用找工作了，這種人沒有用人單位敢請」、「現在不努力工作，以後努力找工作」、「這下可以放長假了」。

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(中時電子報)