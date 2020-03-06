經濟數據超亮眼仍沒效！ 美股開盤暴跌近800點 22:322020/03/06 中時電子報 呂承哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美股周五開盤大跌800點。(圖/路透) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雖然新冠肺炎疫情肆虐，美國2月經濟數據報告卻超級亮眼，非農業就業人口數激增27.3萬人，遠超市場預估的17.5萬人，為2年最佳，顯示美國就業市場表現依舊強勁，美國聯準會(Fed)3月是否降息，就要看疫情發展。美股周五(6日)開盤大跌664.07點、以25,457.21點開出，隨即跌勢擴大到將近800點。 (中時電子報) #經濟數據 #開盤 #美國 #亮眼 #大跌 也許您會感興趣 推薦閱讀 黃金和日圓 後市展望仍看俏 04:102020/03/02 焦點新聞 美聯準會18日降息機率 百分之百 17:392020/03/02 財經 「有感」升級！美國運通 推「鐵打」的簽帳白金卡 15:572020/03/03 財經 美8次意外降息..台股沒一頭熱 04:102020/03/05 財經要聞 國外指數期貨贏家專欄－經濟悲觀 美股無力招架 04:102020/03/05 證券．權證 小英「論文門」成美國政治事件 他驚不妙了！ 14:142020/03/05 政治 老美密謀4招獵殺華為！ 全球5G決裂…台廠選邊站更賺 00:032020/03/06 財經 台北法案過關 美力挺台參與國際 04:092020/03/06 焦點新聞 國外指數期貨贏家專欄－經濟數據加持 美股漲勢可期 04:102020/03/06 證券．權證 統一：Fed降息 美股可危機入市 04:102020/03/06 產業特刊 財經熱門新聞 經濟數據超亮眼仍沒效！ 美股開盤暴跌近800點 - 財經 不只黑天鵝！油價大血崩兇手還有它 - 財經 美股崩跌才剛開始？ 分析師一句話洩凶兆 - 財經 油價爆大災難？沙國最怕的狠角色快攤牌了 - 財經 黑暗時刻再度來臨！ 美股開槍...油價快逼近死線 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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