雖然新冠肺炎疫情肆虐，美國2月經濟數據報告卻超級亮眼，非農業就業人口數激增27.3萬人，遠超市場預估的17.5萬人，為2年最佳，顯示美國就業市場表現依舊強勁，美國聯準會(Fed)3月是否降息，就要看疫情發展。美股周五(6日)開盤大跌664.07點、以25,457.21點開出，隨即跌勢擴大到將近800點。

(中時電子報)