劉樂妍自爆昨晚哭了一場。(取自劉樂妍微博)

前「女F4」成員劉樂妍，近幾年靠著爭議言行上遍各大新聞版面，只是她稍早突然在微博PO文，自爆昨晚哭了一場，因為想到爸爸與後媽結婚那天，爸爸心虛地不敢認她，罕見與外界分享她脆弱一面。

劉樂妍日前突然又想起小時候與父親相處的情景，她說：「他總是很忙，我不知道為什麼他一無所有，還有個拖油瓶女兒，居然還是可以一直都交到女朋友。我討厭她們每一個人。所以我每一個都搗亂。衹要有女人打電話來家裡找爸爸。我全部都裝傻：咦，他不是跟你出去了嗎？刚才有個女生打電話來，他接到電話就出去了喲。反正我是小孩子，沒有人會相信他的。我趕走了一個又一個，因為我討厭她們全部的人。」

直到她上國中的某一天，劉樂妍發現她這次趕不走爸爸新交的女朋友，後來爸爸更背著她鬼祟籌辦婚禮，等到她發現時，婚禮已剩下沒幾天就要舉行。最後劉樂妍選擇一下課就穿著制服衝過去，故意在婚禮上對著正在敬酒的新郎倌喊著「爸爸」！

「我爸心臟都快要跳出來似的，我們中間隔著好多人，他拿著酒杯的手都在抖，他心虚的不敢認我。沒有人知道他有我這個孩子。到他死的那一天。都沒有人知道。」

早前劉樂妍又在臉書看到台北某家老字號江浙菜館餐廳，不敵新冠肺炎疫情影響，收攤消息，她說那就是當年爸爸辦喜宴的餐廳。

(中時電子報)