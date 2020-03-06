美國新創企業「公理太空」（Axiom Space） 5日宣布與SpaceX簽約，將由Space X研發的「載人龍飛船」（Crew Dragon Capsule）送人上太空，船上包括一名經公理太空專業訓練的任務指揮官以及3名遊客往返國際空間站，預計最早在2021年下半年出發。這趟太空旅行為期10天，包括2天往返，以及至少8天待在國際太空站體驗微重力環境、觀賞地球。不過一人要價5500萬美元（約台幣16億）。

公理太空執行長蘇佛雷迪尼（Michael Suffredini）表示，這將是飛往國際太空站任務中，第一次完全由民間公司完成載人和管理任務。

蘇佛雷迪尼曾在2005年至2015年期間擔任NASA國際太空站專案經理，負責監管太空站從組裝、運作和商業利用的過程。2016年創立公理太空，提供太空專業訓練，同時希望成為世界上第一個商業化的太空旅遊公司。

儘管公理太空並未透露這趟國際太空站4人之旅得向SpaceX支付多少費用，但據《紐約時報》報導，一人的旅費是5500萬美元，並且其中一個名額已經被定了，還剩2個空位。

(中時 )