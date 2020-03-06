在經過大批量的防疫宣傳後，大家都知道經常觸摸自己的臉對預防染不是好事，但是大多數人甚至不知道自己有這個壞習慣，為了防止病毒侵襲，美國幾位醫學專家傳授幾個小技巧，讓你可以大幅降低因觸碰臉部而感染病毒的風險。

據《紐約時報》報導，我們每天從早到晚會接觸很多物體表面，比如門把、電梯按鈕、地鐵欄杆等。包括新冠病毒在內的多種病毒可以在這些地方存活數天，它們可以從那些被觸摸過的表面通過指尖進入我們的鼻子、嘴巴或眼睛，成為病毒感染的入口。

紐約大學朗格尼健康中心(NYU Langone Health)醫學系助理教授拉貝(Vanessa Raabe)說，要改變這個習慣非常困難，因為平常我們都不自覺地這麼做。以下是可以幫助你停止摸臉的四個技巧。

一、隨手準備一盒紙巾

當你想抓癢、擦鼻子或者調整眼鏡的時候，用紙巾而不是直接使用手指。健康專家表示，如果你覺得你必須要打噴嚏，但是手邊沒有紙巾，那麼要把噴嚏對準你的肘部，而不是你的手。對著手打噴嚏會增加細菌傳播給別人的可能性。

二、認清為什麼你會想摸臉

拉貝博士提出這項建議，你必須意識到這是一種難以控制的行為，要在一開始就警覺並暫停動作。接下來想清楚你是在何時、以及為何要摸臉，針對根源提出解決方案。如果是眼睛乾澀時會揉眼睛，那麼請使用眼藥水；如果你正在用手托住下巴或調整頭髮，就要警覺並改變它。

斯坦福健康中心(Stanford Health)皮膚病學臨床副教授賈斯汀．柯(Justin Ko)博士表示，他會建議戴隱形眼鏡的病人考慮戴有框眼鏡，比直接告訴他們別揉眼睛有用。此外，口罩在防止病毒傳播雖不是非常有效，但可以成為防止下意識觸碰鼻子或嘴巴的屏障。把便利貼粘在家中或桌面上，也能發揮提醒的作用。

三、讓你的手有事做

醫生說，讓你的手被壓力球或其他物體佔用，這可以減少觸摸臉部的次數。當然，不要忘記定期消毒和清潔那些物體。如果你沒有壓力球可玩，沒有郵件要分類，沒有衣服要疊，你可以把雙手固定在腿上，或者找到另一種讓手有事做的方式。芝加哥西北醫學院的臨床心理學家西柯拉(Zach Sikora)說，使用香皂或護手霜也有幫助。當你把手靠近臉部時，它的香氣可以讓你警覺。

戒除這習慣並不容易，川普總統也掙扎了很久。「我幾周都沒有碰過臉！幾周了」，他在一個航空公司CEO會議上說：「我想念那種感覺。」

四、放輕鬆

「我一般建議人們應該嘗試減輕各方面的壓力，而不是過分地擔心自己摸了哪兒」，西北大學(Northwestern University)精神病學與行為科學教授尚克曼(Stew Shankman)說。「壓力會影響你的免疫系統，壓力越大，身體抵抗感染的能力就越弱。」只要你的手是乾淨的，觸摸臉部就不會造成災難性的後果。「這是我們所有人的自然行為」，尚克曼博士說：「這並不是世界末日」。

(中時電子報)