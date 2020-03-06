來路不明的東西還是要注意！一名女網友日前從長輩處得來了一只剛從玉市買來的玉鐲，沒想到這只讓她一見就十分喜歡的鐲子，竟然讓她晚上差點醒不來，甚至鐲子的小主人也在夢中現身，直言「妳右手戴的手鐲是我的，妳戴著手鐲等於帶著我」

網友在《靈異公社》分享自己戴到陪葬玉鐲的經驗。(翻攝自臉書)

女網友在《靈異公社》表示，自己有一陣子很熱愛手鐲，加上臉書社團與直播讓她更熱衷玉石，日前她剛好看上長輩在玉市買到的小size圓骨鐲，原PO看到這個圓骨鐲特有眼緣一眼就愛上，於是讓長輩割愛給她，她也開心戴在右手。

原PO表示，當天晚上睡覺就動彈不得，睡夢中聽到一個很可愛的小聲音說：姐姐妳要帶我去哪裡？在夢中，原PO看到一個很像電影中出生富貴人家的小少爺，頭上帶給小圓帽，祂說:妳右手戴的手鐲是我的，妳戴著手鐲等於帶著我…

原PO表示，雖然自己當時「心中無限os」可是卻怎麼也醒不過來....所幸她後來在心裡開始持神佛聖號祈求保佑，念了持了幾次後身體才開始鬆綁，醒來一身冷汗全身冷的發抖，一量體溫才發現發燒。這才意識到一定是戴到了「陪葬品」，原PO也點香秉明向那位「小少爺」說現在這個手鐲被買走了，請神明做主協調，又燒了些紙錢與蓮花才算告一段落，她心有餘悸的說「雖然處理過後手鐲可以繼續帶，但是想到戴到陪葬品心中難免疙瘩」

(中時電子報)