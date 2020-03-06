OPEC+會議達成擴大減產協議的希望落空！俄羅斯拒絕石油輸出國家組織（OPEC）每日油產量再減150萬桶的提議，僅同意延長現行減產水準的時間，恐不利OPEC欲藉加碼減產因應新冠疫情爆發的計畫，國際油價應聲跌至2年半低點。

OPEC成員國部長5日表態，他們同意每日減產量再增加150萬桶，並將擴大減產協議延長到今年底為止，現行日減產量為210萬桶。OPEC提議加碼的150萬桶減產量，OPEC分擔其中100萬桶，剩餘的50萬桶由俄羅斯為首的非OPEC產油國負責。

但6日在維也納舉行的OPEC+會議上，俄羅斯對OPEC擴大減產的提議拒絕點頭。俄國高層消息人士告訴《路透》，「立場不會改變」。

OPEC部長表示，新冠病毒疫情肆虐，形成「前所未有的情況」，亟須採取因應行動，因為遏阻疫情擴散的措施，使全球經濟活動與石油需求受到打擊。OPEC已大砍今年的原油需求成長預估。

熟悉內情消息人士卻透露，俄羅斯仍堅持維持目前的減產規模。一OPEC代表也說：「俄羅斯聲稱擴大減產非解決之道，還指我們反應過度。」

一波灣產油國消息人士指出：「現在的問題是，OPEC無意自行減產，需要俄羅斯的配合。我們得做些什麼，否則不管對誰後果都不堪設想。」

莫斯科當局不支持擴大減產的決定，恐破壞俄羅斯與OPEC之間的合作。這個非正式油國聯盟，自2016年起聯手減產支撐油價。

俄羅斯和OPEC在擴大減產上不同調，對於面對新冠肺炎肆虐如何平衡油市供需出現分歧，衝擊周五的油價。

6日倫敦布蘭特原油一度重挫多達5.1％，跌深至每桶47.47美元，觸抵2017年7月以來的2年半低點。紐約西德州中級原油跌幅5.3％，來到每桶43.47美元，稍早更觸及13個月新低。

(工商 )