新冠病毒疫情全球蔓延，口罩、洗手液等防疫產品奇貨可居，消費者在實體門市買不到轉往線上搶購，不肖網路零售商趁機哄抬價格，亞馬遜等電商巨頭展開打擊行動，讓貴得離譜或誇大不實的防疫產品下架。

防疫產品炙手可熱，第三方賣家湧進亞馬遜、eBay等電商平台，標榜提供實體店面售罄的防疫產品，但也衍生出哄抬售價及做不實醫療宣傳的亂象。美媒CNBC發現，有口罩之類的產品漫天開價，漲幅竟高達582％。

亞馬遜、沃爾瑪、eBay、Etsy等線上零售商，挺身扮演守門人角色，打擊哄抬防疫商品價格或針對新冠病毒做誤導性宣傳的行為，作法包括讓貨品下架，將違反電商平台政策的賣家停權。

以亞馬遜為例，上周這家電商巨頭將上百萬件線上商品下架，理由是哄抬價格或標榜不實，違反公司政策。亞馬遜主管梅塔（Dharmesh Mehta）4日在華府消費者保護聽證會上表示：「亞馬遜不讓不實宣傳和哄抬價格有容身之地。」

但5日亞馬遜及其他購物網站的價格爭議仍在。亞馬遜線上販售的33入Clorox防菌擦拭布，標價20.99美元，是平常價格的8倍。12盎司、2瓶裝消毒洗手液Purell，要價99.95美元，是各大零售商一般售價的10倍左右。

根據尼爾森調查，截至2月22日當周，美國洗手液產品銷量較去年同期暴增54％。同時期體溫計銷量年增34％，噴霧消毒劑銷量年增19％。

防疫商品價格遭哄抬不只出現在亞馬遜，eBay和臉書也有類似情況，沃爾瑪則發生線上第三方賣家索價高出以往的例子。

儘管防疫商品常是一上架就被上門顧客一掃而空，美國大賣場、連鎖藥局等實體店面的售價較為穩定。

(工商 )