罷免高雄市長韓國瑜近第二階段55萬份連署待9號送件審核後，就進入第三階段投票，暫且不論成敗，台灣南北兩大直轄市長位子，除了國民黨已收復無望，滿腦想報奪位之仇的民進黨以及第三大黨台民黨，都想插旗，民眾黨立委蔡璧如也曾表示不會缺席高雄補選。

在民眾黨負責組織戰的蔡璧如今天受訪表示，若罷韓真的成功，那民眾黨在高雄在地也將推人，且口袋名單已有3位人選，一位是教師、一位是有政治家族背景的醫師，一位有規劃要接觸。對民眾黨而言，綠營菊系人馬肯定在收復高雄後大舉回巢，或許不難發現，柯文哲與前市長陳菊從2018年選舉前就結下心結，柯多次批評陳菊市政，並將高雄3000億的債務公眾於世，菊系肯定對他有所不滿，兩派人馬恐將在高雄決戰。

所以，創黨至今7個多月，民眾黨現在開始佈局絕對不晚，蔡璧如還說，「要打組織戰，就必須面對面接觸，過去民眾黨較擅長的空戰，在網路攻防製造話題就好」。但陸軍才是擴大實質影響力的關鍵。

黨主席柯文哲和民眾黨立院黨團都強調，要想在2022年選舉遍地開花，這將會是一場改變政治文化的社會運動。而選舉需要的人才與組織，建立人才庫就成為民眾黨目前最優先思考的議題，也為了持續精進與壯大黨內人才，民眾黨也仿凱達格蘭學校模式，已成立「國家治理學院」，邀請各界菁英與各行專業，為學員傳授新知。

蔡璧如坦言，要突破民進黨現在的如日中天的聲勢很難，拿高雄來說，過去在民進黨執政二十年多年已經沒落太久，她認為，若將來推出候選人，要承襲柯文哲「清廉、勤政、愛民」的從政風格，將要求每天早上7點半晨會、把每件小問題都能盡力解決。

雖然民眾黨對未來充滿憧憬和規劃，但仍需謹慎、避免步上「時力」在立院曇花一現的後塵。《中時》6日社論也建議，單從強化制衡力量的角度出發，國民黨已失去單獨制衡民進黨的能力，民眾黨應以台灣大局的大利益思考發展路線，而不是考量短期或個別利益。黃、橘土崩瓦解案例殷鑑不遠，不立場鮮明善盡在野黨監督、反對的天職，就會墜入「小藍」或「小綠」被鯨吞蠶食的宿命。

(中時電子報)