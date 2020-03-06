爆發武漢肺炎疫情的鑽石公主號郵輪上確診感染、在日本就醫的5名台灣乘客已全部出院，其中3人已順利返台，另外2人也待班機近日回台。

鑽石公主號郵輪爆發俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，在日本橫濱港海上隔離逾14天。

鑽石公主號上原有24名台灣人，其中由台灣包機接回國的19名旅客經3次武漢肺炎採檢均為陰性，7日凌晨0時將解除隔離，回家自主健康管理。另外5名在船上確診、在日本當地就醫治療的台籍乘客也已全部出院，其中3人已順利返台。

其中，2月6日一名60多歲台灣女士已於3月初出院，3日返回台北。

一名確診的85歲台籍老翁2月14日被送往櫪木縣那須市一家醫院治療，他已於昨天出院。

與老翁同船的40多歲兒子和一名70幾歲的台籍張姓女乘客也確診，他們於2月中旬住進東京的自衛隊中央醫院，住院約10天後出院，張女士已於2月底返回台北。

另一名台籍男士確診被送往名古屋醫院治療，已於3月2日返回高雄。

鑽石公主號上的5名國人在確診後送醫，85歲的老翁昨天從日本的醫院出院，是最後一位出院者。目前他與兒子在東京等待被安排班機返回台灣。

85歲的台籍老翁2月初在船上嚴重咳嗽且咳血，他的中年兒子見狀心急，親手寫了一封信向總統蔡英文求救，後來駐日代表處透過外交管道予以關懷。

這名中年男乘客今晚接受中央社電話訪問時透露從2月3日以來的心聲。

他感謝大家的關心與鼓勵，這20多天真的很煎熬，失落了不少事，包括母親的百日祭拜、要和女友度過的情人節等。

他強調，首先要感謝蔡總統有看到他寫的信，看到人民的需求與求助，讓鑽石公主號上的20幾名台灣人不致淪為海上孤兒。

這名男乘客已寫了一篇感謝文，內容包括感謝他的校長、國中同學的即時救援，讓整個「事件」受到台灣關注。鑽石公主號船上的每位夥伴，大家彼此關懷是生存下去最大的動力。

他也感謝駐日代表謝長廷的關懷，貼心寄送乳液與日常用品給台灣旅客。此外，駐日副代表蔡明耀每天寫電子郵件為他打氣加油，還跟他分享如何打發時間，送他書籍與筆記本，讓他在醫院就醫期間不會無聊。

這位中年男子說，「出關」後他最大的感受是人真的要有健康的身體，20幾天的隔離生活讓他幾乎快發瘋。他說，在日本的醫院出院後，覺得天空特別的藍，空氣永遠是透心涼爽的，他覺得所有的人事物都需好好地觀察，就怕會漏掉某個精彩的橋段。

有了這次的經歷後，他體悟到真的要愛惜身邊的所有的美好，有些事只要錯過一次，也許永遠不會再發生。

這名台灣男子說，有了這次的經歷，更覺得自己要做點事回饋社會，他想將這段「神奇的」旅遊經歷分享給大家，想擔任武漢肺炎防疫志工，讓大家知道隔離14天真的沒什麼大不了，好好照顧自己也等於是保護別人，希望大家尊重、配合政府的政策。

(中央社)