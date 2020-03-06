新冠肺炎（COVID-19）疫情讓全球緊張，不過我國防疫卻讓世界有目共睹，國際頻頻大讚台灣防疫措施周到確實，德國《每日鏡報》一篇報導指出，台灣最鄰近目前確診數最多的疫區大陸，卻靠著反應快、冷靜處理的策略，讓疫情得以控制。

這篇在5日的報導說，3日疾管署宣布第42例確診，此時，台灣的確診人數位於全球第20名，但「這並不算什麼」。報導指出，包括德國在內的其他國家目前影響更大，42例傳達出的訊息反而令人振奮。

畢竟，根據新冠肺炎疫情在1月所做的流行趨勢推估模擬中，台灣應該要成為僅次於大陸最流行的國家。基於每年有將近100萬台人在大陸生活或旅遊；而每年有近300萬的陸客，台灣人大多大成大眾交通工具，彼此交流緊密頻繁，但最壞的情形卻沒有發生。

報導指出，唯一的解釋就是「台灣防疫措施比其他地方都做得更好」。德國媒體認為，這或和台灣曾交手2003年爆發的SARS有關，不僅有前車之鑑，更有專門應對疫情的「指揮中心」來做超前部屬，隨時做好準備。

德媒大讚台灣有專門應對疫情的「指揮中心」來做超前部屬，隨時做好準備。（本報系資料照／趙雙傑攝）

報導中大讚台灣的防疫措施，指出「台灣人反應很快」，早在傳出有不明病例自武漢出現後，官員在1月5日就開始追蹤過去14天內，有進出武漢有出現發燒或上呼吸道感染症狀的人員。同時，民眾也在疫情期間聽從政府指示，沒有恐慌。

此外，「電子監空」和「鑽石公主號事件」台灣都做了有效的防堵。透過追蹤居家檢疫者的手機，避免潛在病毒傳播；以及公布鑽石公主號旅客行程，有效限縮感染機率。

迄今（5日），台灣累積42例，死亡1例，報導指出，雖然前期防疫做得好，也免不了中期的疫情爆發。但是，一些患者已經康復，也沒有一個醫生被傳染，僅有3名護理師與清潔人員受到無症狀的患者感染。

外媒相當肯定台灣的防疫能力，舉出台灣醫療實力在國際排名前位，且照樣在疫情期間舉辦總統大選，疫情升溫非但沒造成全民恐慌，目前也沒有任何一所大學、學校或公共設施關閉，雖然沒有WHO的資源運用，卻給國際做出了防疫的最佳示範。

(中時電子報)