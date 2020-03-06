蔡阿嘎日前騎車載孕妻時遭人攻擊，警方昨傍晚循線逮到作案的陳男及接應他逃亡的董男。陳供稱是因看蔡的直播時與其留言互嗆才想下手，但檢調在他的手機內卻找不到相關紀錄，懷疑內情不單純。檢方認為他有滅證可能，向法院聲請羈押，士林地院稍早也裁定陳男羈押禁見。

周刊王報導，陳為林口1家改裝廠員工，接應他逃亡的董則是他的老闆，陳落網後，供稱是因蔡在影片中談到改裝車相關問題，他的留言遭到蔡的嗆聲積怨因此才會動手，但檢警卻沒在陳的手機、電腦內發現相關紀錄。不過有網友卻發現陳曾對林口當地的網紅、幫派人士點讚懷疑事件不單純，不排除是受指使才犯案。

加上陳在襲擊成功後前後，曾打電話給董姓老闆，雖然陳辯稱是向他請假，但種種說詞極不合理，檢察官訊問後決定向法院聲押陳後，法院也裁定羈押禁見；至於堅稱對全案不知情的董，訊後依3萬元交保候傳。

(中時電子報)