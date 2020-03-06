新冠肺炎疫情擴散全球，尼羅河一艘郵輪6日驚傳12人確診，埃及《金字塔報》報導，衛生部發言人哈立德(Khaled Mujahid)直指船上的台籍女遊客是感染源，對此疫情指揮中心監測應變官莊人祥稍早做出回應，表示該遊客就是日前公告的確診39例，同時反駁感染源說法。莊說，案39是在埃及遭感染。

埃及尼羅河遊船出現12名確診者，台灣1名遊客被指為感染源。對此，中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥表示，該婦女並非感染源，而是指標個案，經與婦女家人了解，旅行團導遊先前早已出現症狀，推估在埃及受感染的機率較高。

該婦女為日前確診的北部60多歲婦女（案39），1月29日至與親友跟團至杜拜、2月11日赴埃及旅遊，2月20日於埃及出現喉嚨痛、咳嗽症狀，21日返國後至診所就醫，26日咳嗽加劇，且出現胸悶、肚子不適及嘔吐症狀情形，於28日再度就醫，29日確診，為首例中東移入案例。

莊人祥表示，經與婦女先生瞭解，該旅行團中，最早出現症狀者為導遊，其餘10多名遊客也接續發病。該婦女為最早被診斷出新冠肺炎者，屬於指標個案，非感染源，推估在埃及染疫的機率較高。

(中時 )