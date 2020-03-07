迎接櫻花季，餐飲業者紛紛推出粉嫩吸睛櫻花限定大餐，讓饕客用吃的體驗春季的浪漫美味。乾杯集團旗下日式鍋物專賣店「黑毛屋本家」自3月16日至6月14日推出春季限定套餐「春櫻和牛旬味鍋」，精選羅馬鑽石花椰菜、蕪菁、油菜花、綠蘆筍等當季食材，再倒入以鰹魚乾、香菇熬煮的鮮香鰹魚高湯，晶瑩剔透的櫻花昆布凍在鍋中緩緩融化後浮出整朵櫻花，讓饕客享盡浪漫食趣。

套餐中的主餐可一次品嘗3種頂級肉品，分別有A5日本和牛、西班牙Bellota伊比利豬、雲林黑羽土雞。經櫻花鰹魚湯頭輕涮的鮮嫩肉質，可搭配主廚以豆腐、味噌等精心調製，妝點上鹽漬櫻花、帶有清香的櫻花豆腐醬，另外還有羊肚菌菇奶油醬、椪醋醬、瀨戶內海產藻鹽可隨心沾取享用；此外，更特別手工自製櫻花蝦丸，將東港櫻花蝦的濃郁香氣與蝦仁的鮮甜，巧妙融合日本魚漿的細緻軟嫩，外脆內嫩，香氣四溢。

螢烏賊梅素麵。（黑毛屋本家提供）

逸品則是粉色的螢烏賊梅素麵，梅素麵以梅子手工製成，口感柔嫩，帶有迷人的梅果香甜滋味，佐料選用僅在春日夜海中閃爍著藍色光輝的富山產螢烏賊，滋味甘甜與帶嚼勁，還有炙燒北海道生食級干貝、鮮美鮭魚卵，並以紫蘇葉妝點；最後以少女最愛的粉色系草莓聖代與當季水果做甜蜜結尾。「春櫻和牛旬味鍋」單人套餐1580元+10%。

樂軒和牛割烹的「花見套餐」，每位4500元+10%。（樂軒和牛割烹提供）

位於台北晶華酒店B3的「樂軒和牛割烹」則是自即日起至5月31日推出櫻花季菜單，嚴選日本A5和牛，日本櫻鱒、北海道赤上海膽、干貝、毛蟹、富山灣白蝦等進口頂級海鮮，以及法國白蘆筍、台灣野生烏魚子與現流軟絲，並以多款櫻花入菜，分別打造出充滿花漾美味的「花月套餐」及「花見套餐」。

花見套餐的「和風盛合三點」。（樂軒和牛割烹提供）

其中，花見套餐中「和風盛合三點」一次嘗遍日本櫻鱒、鮪魚腹壽司和台灣現流軟絲佐赤上海膽及蘭嶼飛魚卵；主廚私房的「花見和牛糰子」，以日本A5和牛紐約客湯霜佐北海道赤上海膽，油潤肉香與鮮甜綿密海膽的交織出鮮甜的海陸美味；北海道毛蟹肉、日本鯛魚漿製成的毛蟹丸，撒上海苔粉，鮮味十足；而日本和牛融合馬鈴薯製成的可樂餅，更是香酥可口。而主菜則精選日本A5和牛紐約克厚切，入備長炭窯烤爐燒烤，經靜置再回烤，讓肉質呈誘人的5分熟粉紅色，煙燻和油脂香氣逼人，口感軟嫩鮮甜。

花月套餐每套3500元+10%，花見套餐每套4500元+10%，9日至15至更特別推出「四人同行二人免費」的回饋活動（限4人點相同菜單，須於訂位時確定、預付訂金、另加收原價1成服務費，而用餐限時2小時）。

花見套餐的「花見和牛糰子」。（樂軒和牛割烹提供）

(中時 )