西洋情人節剛過沒多久，緊接著3月14日白色情人節又即將到來，有情人者在這種節日想必特別開心，可以收花、拿巧克力；相對來說，沒有情人者看到別人成雙成對，難免心生羨慕，甚或黯然神傷……。根據內政部每年所做統計數據顯示，國內未婚單身人口愈來愈多，更有不少人認為單身其實好處多多、一點都不寂寞；只是，今天台灣社會仍舊存有傳統「重男輕女」的刻板印象，像是對於大齡單身的女性將其稱為「剩女」、「敗犬」，但卻不見大齡單身男性有被同樣的「對待」，反而用「黃金單身漢」來稱呼，兩者相較之下，簡直是天壤之別！今年的白色情人節，不論你是有伴或仍是單身一人，小花平台關心你，更「在乎」自己一點，即便選擇不婚不生都沒關係，最重要的前提是，把自己照顧好，不要麻煩到別人，其實也是一種幸福，不是嗎？

單身時才有機會學習的5項課題

去（108）年年底台灣第一名模林志玲結婚引爆全民熱議，除了「永遠的志玲姐姐」明星光環的高知名度外，其實不難看出社會輿論對於螢光幕前女明星的高標準要求，甚而是「獵捕」，無怪乎今天在中、港、台甚至南韓演藝圈，時時更新「黃金剩女」名單，原本林志玲榜上有名，隨著她結婚了，榜上名單也立即更新，像是張惠妹、陳喬恩、蔡依林、蕭亞軒……等都榜上有名，另在南韓演藝圈亦然，大齡單身女星成為公眾茶餘飯後討論的話題。

說到單身的好處，想必每個人在單身時都會有深刻的體驗和感受，有人認為單身就是時間多，而時間就是金錢；也有人很看重單身時，可以自由無拘束，想去哪兒就去哪兒、想做什麼就做什麼；又或者單身時，情緒比較放鬆，心情也比較穩定，不會因為感情很容易患得患失，快樂、悲傷、開心、難過，反覆無常……。

究竟是談戀愛好還是單身好？每個人心中都有一把尺，以下小花平台從正面角度分析，整理一項網路統計數據「單身時才有機會學習的5項課題」：

課題1、開始學會獨處並漸漸習慣「一個人」的時間

課題2、有時間和空間擴展自己的交友圈和生活圈

課題3、變得堅強、愈來愈有獨立思考和解決問題的能力

課題4、趁著單身，傾聽內心的聲音，重新學會愛上自己

課題5、更懂得珍惜身邊的幸福（家人之愛、朋友之情……）

雖說單身有單身的好處，仍有不少人急欲脫單，你是否也經常納悶著：「為何他有人陪，而我沒有？」這很可能與你對於愛情的敏感度不足有很大的關係；以下沿用網路一項「愛情細胞」測驗，列出10個症狀判定你的愛情敏感度是高還是低，符合愈多症狀代表愛情敏感度愈低，只要超過5個症狀就要小心了，如果幾乎全中達8、9項，就表示「愛情細胞」瀕臨死亡，也就是想要脫單有人陪，還要再加把勁！

(中時電子報)