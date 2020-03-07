51歲西洋流行天后席琳狄翁（Celine Dion）以《鐵達尼號》主題曲〈My Heart Will Go On〉轟動全球，2016年遭遇喪夫之痛，和她相知相守20多年的老公雷尼癌症過世，一張席琳狄翁喪禮上親吻老公棺木的照片，讓全球歌迷心痛，她和老公的愛情故事也成為感人傳說。

席琳狄翁和雷尼1994年結婚，育有3名子女，其實席琳狄翁在12歲時認識雷尼，雷尼不但擔任她的經紀人，更是人生伴侶，兩人於公於私都分不開。外傳席琳狄翁對雷尼是一見鍾情，但遭媽媽反對，一來雙方26歲的年齡差，同時雷尼之前已有過兩段婚姻，也因此席琳狄翁曾和雷尼分開7年，後來男方追回她，席琳狄翁母親也不再反對，兩人便決定結婚攜手走下半生。

席琳狄翁過去和老公常同場出席許多活動。（圖／達志影像）

相差26歲媽媽反對 傳雷尼散盡家產為她出專輯

關於兩人愛情，又有一說指出，雷尼當年慧眼識英雄，邀她來試音後便決定，即便是散盡家產也要幫席琳狄翁出專輯，當時兩人間還沒有任何曖昧，直到席琳狄翁20歲在事業上站穩了腳步，她和雷尼的地下情也曝光，兩人認愛兩年後就決定結婚。

總之，席琳和雷尼繞了一圈終於組成家庭，但沒多久雷尼就被確診罹患咽喉癌，當時席琳狄翁事業正如日中天，她毅然選擇放下工作，全心陪伴另一半抵抗病魔，隔年兩人還生下長子，歷經多次化療，雷尼身體一度好轉，席琳狄翁回到工作崗位，又生下一對雙胞胎，然無情的是命運之神又再度報到，雷尼被醫生宣告癌症復發，而且已是末期。

2014年雷尼卸下席琳狄翁經紀人專心養病，仍在2016年初辭世，對席琳狄翁來說，生命中的唯一摯愛，卻早先一步離開是多大的打擊。雷尼告別式當天，席琳狄翁頭戴黑紗，牽著兒子向家中最重要的男人告別，她特別選了深紫色的馬蹄蓮放入棺木中、丈夫枕邊，讓美麗的花束陪丈夫走完最後一程，而紫馬蹄蓮的花語是希望、單純的愛，以此寄情兩人永恆愛情。

席琳狄翁和雷尼育有3名子女。（圖／達志影像）

靈柩上深情一吻 全世界歌迷溼了眼框

丈夫喪禮當天，席琳在全球媒體的矚目下，向雷尼靈柩獻上深情一吻溫柔送別，參加告別式的人和看到這幕的歌迷，無不溼了眼眶。1個月後，席琳狄翁收拾好心情，又回到賭城拉斯維加斯獻唱，起初她表現平穩無異，但唱到〈All By Myself〉時，席琳狄翁終於控制不住情緒落淚，全場觀眾起立鼓掌為她打氣，氣氛溫馨感人。

席琳狄翁受訪時分享和老公雷尼臨終前對話，深知雷尼不捨家人才撐著病體，當時她對雷尼說：「你擔心我的工作、擔心孩子們、擔心所有事，現在已經夠了，你相信我嗎？請你相信我，我保證我和孩子都會好好的，你可以安心離開了，我不想你再為我們操心」。

席琳狄翁和亡夫道別。（圖／達志影像）

席琳狄翁說，在雷尼過世的前一天，她工作時突然收到老公傳的簡訊，他寫下：「我愛妳」，席琳狄翁回家時發現老公已入睡，最後在睡夢中過世，這一句「我愛妳」，也成為雷尼對她最後遺言，時至今日，席琳狄翁偶爾仍會重複看著這則簡訊。

至於要怎麼和孩子解釋爸爸不在了的事實？席琳狄翁說，她從以前就預先告知孩子們每個人都會生病，雷尼離開後，她便用小孩喜歡的電影《天外奇蹟》比喻，形容雷尼已經像氣球一樣飛上天際，還帶著孩子們到戶外放氣球向爸爸道別，大家一邊將手放開一邊說：「爸爸，我們愛你」，以此讓孩子們明白家人的逝去。席琳狄翁這些話令人感容，她也以自己的例子證明了愛和放手。

(中時電子報)