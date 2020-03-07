中華地下道填平工程進度再超前、提前2天開通，6日上午市長韓國瑜率領市府團隊剪綵鳴笛。未料，「Wecare高雄」竟稱韓不要臉收割前朝政績，強調中華地下道填平工程由韓市府發包，竟延宕15個月才完工，鐵道地下化綠園道工程進度也不到10％。許多網友為韓打抱不平，直呼「政策是連貫性的，無所謂收割」。

中華地下道自2月1日起封閉，2月12日搶先開闢南下便道，原訂3月8日正式通車，3月6日上午搶先通車。韓提及，市府已填平6座陸橋、2座地下道，高市府團隊的施工全數遵照標準，品質有保證，從材料源頭到施工現場，全程監督錄影，保障市府團隊的施工品質。

然而，Wecare高雄表示，中華地下道填平工程經費來自行政院「高雄鐵路地下化園道開闢工程中的立體設施拆除與地下道填平補助」計畫，該計劃為前朝市府於2018年爭取43億元預算並完成設計發包，涵蓋青海橋、自立橋、大順橋、自強陸橋、維新橋、青年鋼便橋，於韓國瑜上任2個月後動工拆除。Wecare高雄也提及，中華地下道填平工程不在前朝發包清單內，由韓市府自行發包，卻拖延15個月才動工。Wecare高雄痛批韓國瑜竟有臉跑去剪綵。

對此，網友紛紛不以為然表示「政策是連貫性的，無所謂收割」、「前朝規劃的，重點是怎麼執行吧？人家不貪污好好的執行完，路平又美，前朝是不是也是這樣執行啊？」、「施工品質前朝就做不到囉」、「剪綵也沒什麼，民進黨自己也很愛幹這種事」。許多挺韓網友表示「韓國瑜團隊的努力，大家都看的到」、「政積有目共賭！還要罷韓，沒有天理」、「817又要崩潰了」、「如果是前朝，起碼做四個月以上才會通車」。

(中時電子報)