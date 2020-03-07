新冠病毒起源至今眾說紛紜，雖然先前大陸國家衛健委專家鍾南山曾表示「病毒不一定起源於陸」，但華裔科學家何大一認為病毒肯定源於陸，而素有在學界素有「冠狀病毒之父」的中央研究院生物研究所特聘研究員賴明詔院士也表示，病毒起源地「毫無疑問」來自大陸，且性質還沒有很大變化，但從實驗室流出的可能性很低。

賴明詔在接受《自由亞洲電台》專訪時表示，並不認同鐘南山「疫情首先出現在大陸，不一定是發源在大陸」的說法，並斬釘截鐵地表示新冠肺炎病毒發源地是大陸；他進一步解釋說，「我相信是從蝙蝠的冠狀病毒演變過來，毫無疑問是在雲南的山洞裡面，有一些蝙蝠的冠狀病毒，和現在的新冠病毒它的基因序列很像，我是覺得毫無疑問」。

至於新冠病毒是否可能是「人為製造」從實驗室流出的，賴明詔表示不能排除但可能性很低，並指出武漢P4實驗室也有很多蝙蝠的冠狀病毒，從蝙蝠的冠狀病毒，變成人的冠狀病毒是很自然的現象，從基因序列蝙蝠的冠狀病毒，跟人的冠狀病毒是相近的，人造的冠狀病毒是不可能和我們現在看到的冠狀病毒這樣相似，他認為可能性相當低。

先前國際權威醫學期刊《刺胳針》已駁斥新冠病毒病毒是「人造」、非自然起源的陰謀論。

對於中國科學院下的期刊《國家科學評論》中「關於SARS-CoV-2的起源與持續進化」一文中，其中指出新冠病毒已演化L亞型與S亞型，S亞型是相對更老的版本，賴明詔認為病毒基因性質沒有什麼變化，所以不應該說是變種，「它只是有些變異、病毒的性質還沒有很大的變化」。

(中時電子報)