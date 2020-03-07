晶圓代工市場持續競爭，先前傳出三星搶到高通的5奈米製程X60數據機晶片，但該產品必須等到2021 年才能出貨，等於是今年上市的5奈米產品還是以台積電提供的技術為主力，蘋果預計在今年9月發表的iPhone的A14處理器，以及華為的麒麟 1020 5G 處理器仍是台積電站穩先進製程龍頭的利器。

據《wccftech》報導，台積電規劃，5奈米製程是繼7奈米之後的台積電重要節點，分為N5、N5P，前者將比7 奈米製程(N7)性能提升15%、功耗30%，電晶體密度提高80%。N5P 則是在 N5基礎上升級，2020 年量產的是N5，2021年量產的才是N5P。

台積電預計在今年上半年推出5奈米製程，下半年將達到出貨高峰，蘋果以及華為預計在8月底至9月初發表新一代的旗艦級手機，生產時間更好可以對上首批客戶拉貨需求，2020年兩家廠商分別會發表蘋果 iPhone 12、華為Mate 40 系列手機。

相較於蘋果，華為的新產品麒麟 1020 5G 處理器仍較為模糊，所以大多數報導對於麒麟 1020也僅是提到大概架構，以及是接替麒麟990處理器的下一代產品。

市場傳聞，華為啟動第二波智慧型手機砍單，將從4G手機擴大至5G手機訂單，藉此消化高達5千萬支手機的庫存，台積電、大立光以及穩懋恐怕都會受到波及。

不過，先前科技新報報導，若這時華為砍單，將造成其他競爭對手有機可趁，等待市場情續恢復後，華為就沒有機會取得發售先機，所以華為也對於是否砍單台積電抱持存疑態度。

(中時電子報)