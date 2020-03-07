日議員以台灣口罩APP、實名制為例，詢問竹本有何具體作為，未料竹本答非所問，還惱羞成怒 (影音取自YouTube/ANNnewsCH)

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台湾のコロナ対策



1個くらいパクれや・・・



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>>33

先進国やな



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>>33

ほんま有能



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>>33

つよい



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>>33

すげぇわ pic.twitter.com/fhsIQskxmB — 2ちゃんねる迷言集 (@mg2b5) March 6, 2020

新冠肺炎疫情擴散，台灣防疫成效佳，口罩實名制與口罩地圖紛紛受到日本、韓國、德國等國家大力讚揚，其中行政院數位政委唐鳳名字更一躍登上日本推特熱搜榜。日前日本國會開會時，有參議員就以台灣為例，質問79歲的科技大臣竹本直一「台灣活用IT資訊防疫，你做了什麼」，未料竹本直一答非所謂，甚至還反嗆議員一句「這就是現實」，讓全國會傻眼，連首相安倍晉三也無言。

根據日媒報導，竹本直一在接受在野黨議員質詢時，以台灣為例，詢問「現在這種緊急時刻更該活用IT技術提供疫情資訊，你有什麼具體作為嗎」，竹本僅回「台灣的防疫方法可供我們參考，我們將與相關單位聯絡之後再來討論」，打太極回應引起台下不滿。

未料聽到議員們砲轟，竹本竟轉頭回「這就是現實」，讓國會全場傻眼「啊？現實？」，連一旁的安倍晉三都看到無言，趕緊把竹本叫下台咬耳朵。事後竹本才再度上台致歉「我剛剛表達得不好」。

不少日本網友也大酸：「唐鳳智商180，日本國會所有人加起來也是180」、「人家IT大臣38歲，我們的79歲www」、「安倍忙著吃河豚就夠了」、「至少他會用手機投稿SNS，前幾任都不會」、「這就是咱們日本官僚」、「去看一次哥吉拉2016就懂了」。

(中時電子報)