受大陸新冠肺炎疫情影響，滯留武漢的台商遲遲未能返台。也讓台北市議員羅智強對於台灣健保是否該讓陸配和長期旅外的台人，該不該提高保費有話要說，他也隔空回應台灣基進立委陳柏惟，呼籲他不要只會罵髒話，他該罵的是臉皮最厚的蔡英文。

羅智強6日在臉書發文表示，凡走過必留下痕跡當年，是誰把「開放陸配健保」當政績？羅智強解釋，在陸委會的大陸政策成績單上，2000年11月15日「居台大陸配偶可加入健保，自十一月起，持『團聚旅行證』滿四個月的大陸配偶可符合加入健保資格……」，2001年8月14日 「放寬大陸科技人士來台及加入健保」。

他質疑，當時的陸委會主委，不就是現在的蔡英文總統嗎？「蔡總統，當年把開放陸配納保當政績，現在改口說都是馬英九開放的，這樣不會太厚臉皮嗎？」。

羅智強忍不住開轟3Q哥陳柏惟，「誰開放的你搞錯，是法律不是行政命令你又搞錯，你除了會罵髒話以外，能不能有一點點問政的專業能力？」。

(中時電子報)