余天因發高燒取消與館長昨日會面。(本報系資料照)

在網路上人氣超夯的館長陳之漢，昨(6日)因為被綜藝天王吳宗憲提告妨礙名譽出庭，他晚上開直播時，除了親自說明開庭內容，同時曝光余天與蔡阿嘎近況，兩人都因臨時有狀況，臨時取消與館長見面。

館長在直播中不解為何昨日他開2庭，但提告者吳宗憲、公民老師羅文都沒有來，「我不知道這兩個當事人有多忙？一個是羅文、一個是吳宗憲。我也很忙，我相信你們兩個都沒有我…我接近350個員工，我的電商部門達到30快40個人，我的事業體跨足吃喝玩樂。」更不用提他還要自我練習、領導員工。

接著館長透露原本昨晚分別與余天、蔡阿嘎約好見面吃飯，結果余天發高燒，而蔡阿嘎則是被醫生叮嚀，老婆二伯隨時會生，希望他不要離開、陪著老婆，因此都跟他改期擇日再約。

另外館長也談及打蔡阿嘎的主嫌疑似是館粉一事，他說自己也有按韓國瑜讚，可是卻是支持罷免韓國瑜，反問粉絲的意義為何，「按個讚我的粉絲？很多我的粉絲啊，還買過我衣服拿去燒。」更公開自己個人推測，稱蔡阿嘎被毆案內情不單純，有非常大的機率是收錢辦事。

(中時電子報)