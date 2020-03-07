隨著新冠病毒疫情向全球擴散，世界各國都產生恐慌情緒，在人多的交通工具或是與他人共處密閉空間尤其令人緊張。如果你是個必須搭飛機的人，要如何解決在航班上保護自已不被傳染的問題。流行病專家指出，去年超級名模娜歐米．坎貝爾 (Naomi Campbell)戴口罩和手套並清潔飛機座椅的視頻被分享在網上，視頻可能有點誇張，但可以做為參考。此外，專家還有幾項建議。

據《紐約時報》報導，達美航空和美國航空等大型航空公司表示，保持飛機的清潔是重要任務，他們會在航班之間對飛機進行不同程度的清潔。但有些乘客更喜歡確認他們自己也採取了措施來清潔飛機空間，其中顯然也包括娜歐米．坎貝爾。

約翰．霍普金斯醫院的流行病學家麥爾斯通(Aaron Milstone)表示：「飛機和飛機座椅都屬於公共空間。我們知道細菌可以在表面上存活很長時間，所以清潔一下也無妨。」

至於如何清潔，專家們有幾個建議：

一、保持雙手清潔，不要用手觸摸臉部

醫學微生物學與免疫學助理教授梅勒(Andrew Mehle)說：「只要清理飛機物品表面讓你感到不太安全，那做這件事情也無傷大雅。」他強調，在飛機上清理你周圍空間的過程中要配合勤洗手和其他一些好習慣。病毒可能會在小桌板、觸控式螢幕、門把手和水龍頭等表面持續存在，噴塗消毒劑或用肥皂洗手都能殺死或去除病毒。不過多數人摸自己臉的次數都比他們自己知道的更多。在接觸到別人打噴嚏或咳嗽的飛沫後再摸自己的臉，就會導致病毒傳播。

二、當務之急：洗手

梅勒博士說，用肥皂和水洗手20秒，或者在洗手的時候唱兩遍「生日快樂」歌來計時。如果來不及，就多用些洗手液洗手。

三、選擇靠窗的座位

埃默里大學(Emory University)的研究發現，在流感季節，飛機上最安全的地方是靠窗座位，因為臨窗座位乘客與他人接觸較少。此外，飛行途中儘量不要走動，保持體內水分充足，不要摸臉，對你的手部衛生保持警覺。

四、對硬物表面消毒

可以使用消毒濕巾清潔你座位區域的硬物表面，比如頭枕、扶手、安全帶卡扣、遙控器、顯示幕、座椅靠背口袋和小桌板。如果座位本身是硬質、無孔、皮質或仿皮，你可以同時也擦拭座位。如果是裝軟墊的座位，使用濕巾會讓座位變得潮濕，反而會更易傳播病毒。

消毒濕巾的包裝上通常會寫明表面需要擦拭多久才有效，可能從30秒到幾分鐘不等，為了讓消毒濕巾產生效用，你需要遵循時間上的要求。如果有觸控螢幕，你觸摸時應該用紙巾。

西奈山醫療系統(Mount Sinai Health System)的傳染預防醫學主任伯納德·卡明斯(Bernard Camins)說，洗手間門把和水龍頭要使用消毒濕巾或厚紙巾開關，離開洗手間時把濕巾和厚紙巾扔進垃圾桶。

(中時電子報)