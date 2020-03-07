新冠肺炎來勢洶洶，許多人宅在家不敢出門！國立台灣博物館防疫作業，除調整實體活動參與方式，也推出「台博代表星：台博印象徵集活動」、「台博青年之眼2.0：高中生線上攝影展」、「線上博物館-台博館環景VR720」、「Mur Mur Museum-誰來台博？」直播等一系列線上活動，讓大小朋友防疫期間仍能悠遊藝文世界。

建築也有個性和星座！國立台灣博物館系統包含四座各具特色的分館，每座館舍都有獨特的風格及姿態，在觀眾的心中留下不同的印象與感受，台博館結合時下最流行的星座議題，連結觀眾的參觀經驗，於台博館臉書粉絲專頁舉辦「台博代表星：台博印象徵集活動」，邀請民眾分享心目中各分館代表的星座，並參與線上教育活動，從當代觀點詮釋博物館。

喜歡看展覽的觀眾，可以選擇到台博館官網、臉書及IG專頁，點閱「台博青年之眼2.0：高中生線上攝影展」，透過高中生的鏡頭及詮釋，了解青少年眼中的博物館風情；想更近一步接近博物館的民眾，可連線台博官網「線上博物館-台博館環景VR720」網頁，透過虛擬的實境世界認識博物館建築及展示特色。

「Mur Mur Museum-誰來台博？」結合時下最流行的直播及社群媒體，自去年底開始每月推出一場次，陸續邀請語言能力超強的國際導覽員、青春無敵的北一女同學以及博物館「聲音製造者」的學生導覽員等不同領域素人輪審上線扮演直播主與大眾進行互動，透過公眾參與傳達台博現代性與思辨的可能性。

為避免群聚活動不利防疫工作進行，台博館宣布即日起暫停辦理室內進行的「台灣雲豹與黑熊的傳說VR360動畫體驗」活動及南門童話「兒童探索室」活動；自3月10日起至4月26日期間暫停團體及定時導覽服務。常態舉辦的環境教育課程縮短室內課程時間，延長戶外園區教學內容。

室內活動改以梅花座席位，減少人跟人之間的近距接觸。VR360動畫體驗活動暫停期間，將於台博館官方臉書揭開雲豹VR360動畫製作過程，從神話傳說、珍貴館藏到科技應用，逐步解密、分享幕後精彩的故事。4月中旬將推出的世界地球日活動，也將從實體活動轉為以線上活動為主，如演講和座談將改成線上直播。

(中時電子報)