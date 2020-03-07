一名展場工讀生、一位館方邀請來參與座談的國外藝術家、以及一個在廣場演奏小提琴的街頭藝人！光影而投射於展牆上的流動影子，再以等比投放於該展牆上，形成錄影重放的模糊身影與展場中真實的人影虛實交錯！台北當代藝術館的戶外貨櫃展覽空間MOCA CUBE，自３月７日至４月12日，展出「異鄉人─黃奕翔個展」。新生代錄像藝術家黃奕翔善於透過鏡頭影像的敘事，詮釋一個場域中人們的日常行為與此時此地的關係。

若要思考一個場域中的人事物，我們往往想到的都是與這場域直接關聯的正職員工與他們的業務內容，但真正完滿了一個場域特性的，卻往往是那些在場域中來來去去、看似疏離無關的人們。

MOCA Cube「異鄉人─黃奕翔個展」。（當代館提供）

展覽主題「異鄉人」源自黃奕翔2019年於西班牙參與現地創作的經驗，身在言語無法溝通的異地，深刻體會到作為異鄉人的孤獨疏離感，加上限地創作的時間壓力，黃奕翔在展場中觀察到走動其間的人群狀態與現實空間的場景流動，啟發他將鏡頭對準因光影而投射於展牆上的流動影子，然後再以等比投放於該展牆上，形成一種錄影重放的模糊身影與展場中真實的人影虛實交錯的獨特情景，那些流動的人影也彷彿訴說著「異鄉人」那種不可言說的心境。

這次於當代館限地創作的新作，則將「異鄉人」的概念進一步轉化，由真實的身在國外異地的異鄉，轉化為一個與該場域既有著緊密關聯但又實則無關的模糊處境。作品聚焦在一座以當代藝術為名的美術館場域，並且設定三個模擬的角色：一名展場工讀生、一位館方邀請來參與座談的國外藝術家、以及一個在廣場演奏小提琴的街頭藝人。

藝術家的鏡頭圍繞在當代館的場域內外，記錄著這三者與場域互動的行為軌跡，隨後刻意將影像重新懸掛於空無一物的展間內放映，創造現實空間與虛幻影像交疊錯置的時空感，導引觀眾想像兩者間的對應關係，也引發觀者重新思考自身和他人做為一個主體與異鄉人的多重可能性。

當代館館長駱麗真與藝術家黃奕翔。（當代館提供）

MOCA Cube「異鄉人─黃奕翔個展」

展期：2020/3/7-4/12

地點：MOCA Cube (台北當代藝術館戶外廣場貨櫃空間)

(中時電子報)