南美洲的新冠肺炎疫情，是六大洲之中最不嚴重的地區，但隨著病毒在全球快速擴散，病例數飆破10萬人的同時，南美洲又一國宣告淪陷。週五哥倫比亞宣布確診一起新冠肺炎的案例。
哥倫比亞的首例是一位19歲的女學生，二月下旬去義大利米蘭旅遊，2月26日返回哥倫比亞，3月2日身體不適，在首都波哥大的醫院就診，才確診感染新冠肺炎。
哥倫比亞成為南美洲繼巴西、阿根廷、祕魯、智利、厄瓜多之後，第六個出現新冠肺炎病例的國家。然而到目前為止，只有厄瓜多病例超過兩位數(13例)，其餘國家都在個位數。
(中時電子報)
南美洲的新冠肺炎疫情，是六大洲之中最不嚴重的地區，但隨著病毒在全球快速擴散，病例數飆破10萬人的同時，南美洲又一國宣告淪陷。週五哥倫比亞宣布確診一起新冠肺炎的案例。
哥倫比亞的首例是一位19歲的女學生，二月下旬去義大利米蘭旅遊，2月26日返回哥倫比亞，3月2日身體不適，在首都波哥大的醫院就診，才確診感染新冠肺炎。
哥倫比亞成為南美洲繼巴西、阿根廷、祕魯、智利、厄瓜多之後，第六個出現新冠肺炎病例的國家。然而到目前為止，只有厄瓜多病例超過兩位數(13例)，其餘國家都在個位數。
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